Nonostante la buona stagione vissuta da Wilfried Gnonto, il Leeds United vede ancora davanti a sé lo spettro della retrocessione dalla Premier League alla Championship: a una giornata dal termine del campionato i Whites sono al terzultimo posto con due punti di svantaggio dall'Everton, e fatalmente le indiscrezioni di mercato in uscita arrivano a toccare anche il ragazzo di Verbania, uscito dal vivaio dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’idea di un ritorno in Italia, con l’atteso debutto in Serie A, sta prendendo corpo giorno dopo giorno.

In precedenza è stata la Fiorentina a rendersi più attiva e quell’Interesse è ancora vivo. Ma occhio anche alla Lazio. Con Pedro ai titoli di coda, Maurizio Sarri ha bisogno di nuove punte esterne. Il ritorno di Gnonto in Italia sarebbe favorito anche dalle facilitazioni fiscali: con le esperienze elvetiche Gnonto ha maturato il diritto dei benefici del Decreto Crescita, vale a dire pagare la metà delle tasse.