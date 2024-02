Nelle scorse settimane, dopo il suo addio alla Roma, si era parlato di un possibile approdo di José Mourinho al Napoli. Ma così alla fine non dovrebbe essere. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, lo Special One avrebbe per il suo futuro un'idea molto specifica: tornare al Manchester United che lo aveva esonerato nel dicembre 2018 dopo due anni e diversi titoli in bacheca. L'ex allenatore di Inter e Real Madrid ritiene di poter riuscire a lavorare bene con i nuovi proprietari dei Red Devils, Sir Jim Ratcliffe e INEOS.

"La sua ambizione è tornare allo United", la rivelazione di una fonte vicina al tecnico di Setubal. "Sente di avere un conto in sospeso e la sua missione è tornare lì".