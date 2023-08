Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. Il belga, dopo un'estate bollente in cui ha fatto discutere il suo comportamento con l'Inter, si sta allenando con la squadra Under 21 del Chelsea. Secondo il Telegraph Big Rom non ha ancora parlato con il tecnico dei Blues Mauricio Pochettino e i dialoghi per la sua cessione hanno subito drastici rallentamenti in questa fase di calciomercato.