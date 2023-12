Il Camerun potrà contare su André Onana per la Coppa d'Africa in programma dal 13 gennaio all'11 febbraio in Costa d'Avorio. Secondo quanto riportato da ESPN però si potrebbero registrare nuove tensioni tra le parti, dopo quanto accaduto nello scorso Mondiale in Qatar quando l'ex portiere dell'Inter fu allontanato dal ritiro dal ct Song. Onana avrebbe infatti deciso di tardare il suo arrivo in ritiro per disputare la partita tra il suo Manchester United e il Wigan di FA Cup in programma l'8 gennaio. Il Camerun inizierà gli allenamenti una settimana prima, il 1° gennaio.