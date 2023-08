In un'estate dove la Saudi Pro League ha preso decisamente il centro della scena a suon di acquisti multimilionari, la Premier League si è ben difesa con alcuni acquisti di assoluto pregio. Su tutti, secondo l'Associated Press, spicca quello di André Onana, arrivato per 52 milioni dall'Inter al Manchester United. Un acquisto che fa rumore, anche considerando che "raramente i portieri sono al centro di acquisti sensazionali. Ma l'arrivo di Onana all'Old Trafford dall'Inter potrebbe essere uno di questi. Il gioco di costruzione dello United da dietro è stato debole con David De Gea come portiere, portando ad alcuni gol cruciali subiti e mettendo ulteriore pressione sui suoi difensori.

Onana cambierà tutto questo. Può lanciare bene il pallone fuori dalla sua area, corto o lungo, come Ederson Moraes al Manchester City o Alisson Becker al Liverpool. Ciò lascerà le squadre avversarie con due opzioni: o continueranno a pressare alto in campo rischiando di lasciare più spazio ai centrocampisti dello United, oppure le costringeranno a sedersi più in profondità e giocare una partita più contenitiva? Onana è anche un buon tiratore a pieno titolo. De Gea è titolare dello United da 12 anni, ma potrebbe non mancare".