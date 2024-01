Le porte del Barcellona per Thiago Motta sarebbero chiuse a priori. Questo è quanto rivela l'emittente catalana 8TV, che rivela un retroscena legato all'attuale allenatore del Bologna e risalente all'epoca in cui giocava per i blaugrana: Motta, insieme a Deco e ad altri compagni di squadra, era in una discoteca della città quando per scherzo prese un estintore e lo spruzzò in tutta la sala, pensando che fosse divertente. Quel giorno, rivela il giornalista Albert Lésan, c'erano però nel locale delle persone asmatiche che ebbero difficoltà respiratorie e un gruppo di persone che praticavano karate che volevano fargliela pagare.