Hasselbaink: “Lukaku, alcune cose da migliorare. Dall’Inter una nuova versione”

L'ex bomber del Chelsea: "Non credo si sia impegnato come avrebbe dovuto allo United. A Milano ha fatto vedere un Lukaku diverso"

Un altro Lukaku rispetto a quello visto nelle due stagioni vissute al Manchester United. È il verdetto di Jimmy Floyd Hasselbaink, ex bomber del Chelsea, che ai microfoni di Sky Sports ha analizzato il nuovo impatto con la Premier del centravanti belga: "Mi è sempre piaciuto come attaccante perché segna. Adesso lo vedo migliorato notevolmente, ma non credo si sia impegnato come avrebbe dovuto al Manchester United. Andando all'Inter ha fatto vedere un Lukaku completamente diverso: ha lavorato sul suo gioco fisico e sembra in forma smagliante. Contro l'Arsenal è stato eccezionale, ma ci sono ancora alcune cose che dovrebbe e che lui stesso vuole migliorare, questa è la cosa più importante".