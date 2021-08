Hakimi, prima amarezza col Psg: il Lille vince il Trophée des Champions

Ex nerazzurri: tutte le notizie

A Tel Aviv, i Dogues campioni di Francia si impongono per 1-0. Il marocchino e Icardi in campo per l'intero match

Christian Liotta

Inizia con una sconfitta deludente l'avventura in gare ufficiali di Achraf Hakimi con il Paris Saint-Germain: a Tel Aviv, il Lille si impone per 1-0 nel Trophée des Champions e porta a casa il primo trofeo stagionale. La rete di Xeka nel recupero del primo tempo premia i Dogues e punisce i parigini di Mauricio Pochettino, arrivati al Bloomfield Stadium con una formazione ampiamente rimaneggiata. Sia Hakimi, beccato puntualmente dagli spettatori israeliani, sia Mauro Icardi hanno disputato l'intero match.