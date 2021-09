Hakimi non dimentica l’Inter: quadro commemorativo commissionato all’artista Adan Lopez

Il quadro ritrae il marocchino con la maglia nerazzurra, il numero 2 e lo scudetto vinto

Nonostante una sola stagione di permanenza in Italia, Achraf Hakimi non sembra aver dimenticato l’Inter. L’esterno marocchino, uno dei protagonisti della passata stagione, è stato ceduto al PSG per necessità di bilancio nell’ultima sessione di mercato. Una cessione necessaria e sofferta quella dell’ex Real Madrid e Borussia Dortmund che però non sembra aver dimenticato il suo passato.