Hakimi non dimentica il nerazzurro e gioisce per il successo in Supercoppa

L'esterno marocchino del PSG si è voluto complimentare con il suo ex club per la vittoria contro la Juventus

Tra i tanti calciatori che ieri hanno esultato per il successo dell'Inter in Supercoppa c'è anche uno dei protagonisti dello scudetto che in estate ha lasciato Milano: Achraf Hakimi. L'esterno marocchino, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram le personali congratulazioni ai nerazzurri per la conquista del trofeo.