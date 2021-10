Hakimi esalta il Psg: “Non ci arrendiamo mai, lottiamo fino alla fine”

L'ex terzino dell'Inter: "Siamo contenti dei tre punti, quando siamo sotto lottiamo sempre per vincere"

La vittoria in rimonta contro l'RB Lipsia, propiziata da una doppietta di Lionel Messi, esalta Achraf Hakimi. Che ai microfoni della tv ufficiale del Paris Saint-Germain elogia le qualità di un gruppo sempre battagliero: "Questa è la Champions League. Abbiamo giocato piuttosto bene però anche loro hanno grandi giocatori e una grande squadra. Siamo contenti dei tre punti, questa squadra non si arrende mai. Lavoriamo tanto, è un aspetto del nostro carattere, quando siamo sotto nel punteggio lottiamo fino alla fine per riuscire a conquistare i tre punti e oggi è successo di nuovo. Ci stiamo lavorando e sono molto contento".