Hadji (ct Marocco): “Con certi compagni, Hakimi è un incubo per gli avversari”

Parla il selezionatore del Marocco

Il commissario tecnico del Marocco, Mustapha Hadji, si dice contento per il passaggio al Paris Saint-Germain di Achraf Hakimi. "Può dare tantissimo offensivamente. Ha bisogno di spazi e ne avrà con giocatori come Mbappé, Neymar o Di Maria. Lo libereranno, può inserirsi dalle retrovie. Parte da lontano, con la sua velocità, la sua capacità di segnare, l'imprevedibilità, è un incubo per gli avversari", ha detto a L'Equipe.