Guardiola: “Conte ha vinto ovunque sia stato, la sua carriera parla per lui”

Pep riempie di complimenti il nuovo manager del Tottenham: "E' un allenatore eccezionale"

Piovono attestati di stima, soprattutto dai colleghi, per Antonio Conte, che da oggi è tornato ufficialmente in pista decidendo di accettare il non facile incarico di guidare il Tottenham verso traguardi ambiziosi. "Voglio rivolgergli il mio bentornato in Inghilterra e in Premier, per il resto la sua carriera parla per lui. Conte ha vinto ovunque sia stato, è un allenatore eccezionale", ha detto Pep Guardiola, manager del Manchester City, alla vigilia della sfida di Champions con il Bruges.