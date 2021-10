Guardian – Solskjaer in bilico, il Manchester United punta Antonio Conte

L'ex tecnico dell'Inter appare il favorito numero uno per l'eventuale sostituzione del tecnico norvegese

L'esperienza di Ole Gunnar Solskjaer alla guida del Manchester United ormai è praticamente al lumicino, specie dopo il pesante cappotto interno rimediato ieri dal Liverpool. E si rinforza il nome dell'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte come indiziato numero uno per la sostituzione: è il quotidiano britannico The Guardian ad accostare il nome di Conte ai Red Devils. Eventuali novità potrebbero arrivare nel tardo pomeriggio.

Secondo il gironale, Conte non ha ancora avuto alcun contatto formale con il club. E anche se non ha mai amato prendere le redini di una squadra a campionato in corso, farebbe un’eccezione per lo United perché considera il club un’opportunità speciale. Anche se prima di dire sì intende capire la visione del club inglese.