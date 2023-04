Un giudice civile dello stato di Sao Paulo ha autorizzato il sequestro di medaglie, trofei e altri beni dell'ex calciatore Marcos André Batista Santos 'Vampeta', campione del mondo con il Brasile nel 2002 dopo essere stato una meteora dell'Inter nella stagione 2000-2001, per un debito di circa 300.000 reais, pari a circa 50mila euro, con la scuola dove studiano le due figlie Giovana e Gabriela. Il giudice Renata Bittencourt Couto da Costa gli ha dato termine fino al 29 aprile perché l'ex volante di club come il Corinthians consegni un elenco dei beni pignorabili, al fine di stabilire quali saranno messi all'asta per coprire il debito, riferiscono fonti giudiziarie.

Con la stessa sentenza, il giudice ha autorizzato il sequestro e l'eventuale vendita all'asta di trofei, elettrodomestici e persino effetti personali e indumenti del calciatore, comprese le medaglie ricevute da campione del mondo, e ha stabilito una multa se Vampeta non si attiene alla disposizione. La decisione, emessa il 19 aprile, è di ultima istanza, quindi Vampeta non può più presentare ricorso contro gli embarghi. La scuola assicura che il debito ammonta a 215.000 reais con interessi e multe in valori dell'epoca, che sono stati aggiornati dal giudice. Lo stesso centro educativo ha presentato alla Corte un elenco di trofei vinti ritenuti suscettibili di sequestro. L'ex calciatore ha sostenuto in sua difesa che il responsabile del contratto con la scuola era la sua ex moglie, che sarebbe stata responsabile di effettuare i pagamenti con gli alimenti che le aveva trasferito.