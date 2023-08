"Prima volta da titolare in Bundesliga. Vittoria per 4-1. Prima doppietta nella mia carriera. Un giorno che sicuramente non dimenticherò. Passerò una bella giornata con i miei amici". Non nasconde l'emozione sui social Robin Gosens dopo la super prestazione che ha permesso all'Union Berlino di battere 4-1 il Darmstadt e conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Un bel impatto per l'ex nerazzurro nella sua nuova squadra e nel campionato tedesco.