Il Mondiale del 2030 che sarà suddiviso tra ben sei Paesi tra Europa, Africa e Sud America fa riflettere l'ex terzino dell'Inter Robin Gosens sullo stato di salute attuale del calcio. Il giocatore dell'Union Berlino usa toni piuttosto cupi ai microfoni della RND: "Mi considero una persona che a volte pensa fuori dagli schemi. Il calcio in generale si trova attualmente su un percorso molto pericoloso che non è necessariamente salutare. Sempre più soldi, sempre più affari.

Personalmente voglio che lo sport sia in primo piano e non degeneri in business. Purtroppo, in una certa misura, forse dovremo fare i conti con questa deriva. Siamo molto fortunati a praticare lo sport più popolare del mondo, il che significa che ci sono molti soldi in gioco, che si ripercuotono anche sui nostri contratti. Ma non credo di dovermi scusare per questa cosa".