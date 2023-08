Parlando ai canali ufficiali dell'Union Berlino, Robin Gosens, nuovo arrivato nella formazione biancorossa, sottolinea come l'approdo agli Eisernen gli permetta di realizzare un sogno che pensava di non esaudire più: "Sono cresciuto vedendo le partite della Bundesliga in TV e il mio desiderio è sempre stato quello di giocarci; quando la vita mi ha portato in Italia, però, ho pensato che non avrei mai realizzato questo sogno. Sono grato all'Union Berlino per questa opportunità.

Questa squadra negli ultimi anni ha fatto un lavoro enorme arrivando alla qualificazione in Champions League; Si parla spesso di un club romantico e legato alla tradizione che ha lottato per arrivare a questo livello; questa è un po' la mia storia da calciatore, ecco perché sento un feeling con questo club".