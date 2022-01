Gol capolavoro di Hakimi, Mbappé si esalta: “Miglior terzino destro del mondo”

Con un gran gol su punizione, l'ex interista regala al Marocco vittoria sul Malawi e passaggio ai quarti di Coppa d'Africa

Il Marocco vola sulle ali di Achraf Hakimi: l'ex terzino dell'Inter firma infatti il gol con il quale i Leoni dell'Atlante si proiettano ai quarti di finale di Coppa d'Africa superando il Malawi per 2-1. Dopo essere andati sotto per via della rete di Gabadinho Mhango che trova un gol da distanza impossibile, i maghrebini pareggiano nel recupero del primo tempo con il colpo di testa vincente di Youssef El-Nesyri, prima che al 70esimo il giocatore del Paris Saint-Germain si inventi una parabola capolavoro su punizione da oltre 20 metri che non lascia scampo al portiere delle Fiamme Charles Thomu. Una rete che esalta anche il suo compagno di squadra Kylian Mbappé, che su Twitter lo definisce senza mezzi termini "il miglior terzino destro del mondo".