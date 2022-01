Godin va all’Atletico Mineiro: “Il problema del Cagliari sono i dirigenti”

Ufficiale il passaggio al club brasiliano per il difensore

Diego Godin è ufficialmente un giocatore dell'Atletico Mineiro. In un lungo post su Instagram l'ex nerazzurro non ha risparmiato forti critiche ai dirigenti del Cagliari, con cui ha appena rescisso il contratto. "La situazione che immaginavo quando sono arrivato non è stata quella che ho vissuto in questi mesi - si legge - Sento grande tristezza per il rapporto con alcune persone nel club e chi mi conosce sa che il rispetto e i valori personali sono per me pilastri fondamentali. Per questo è il momento di dire addio. Alcuni dirigenti, in maniera ingiustificata e volendo porre una cortina di fumo sul problema reale, che sono loro stessi, hanno messo in dubbio la mia professionalità e il rispetto per questa maglia. Dire falsità fa più male quando da poche settimane avevo accettato uno sforzo per alleviare economicamente il club".