Godin: “Sono state le ragioni di Conte a indurmi a lasciare l’Inter”

L'ex difensore nerazzurro oggi all'Atletico Mineiro: "Al Cagliari un anno difficile"

Presentazione ufficiale in conferenza stampa per il nuovo acquisto dell'Atletico Mineiro, il difensore Diego Godin. L'uruguayano, tornato in Sud America dopo l'esperienza italiana con Inter e Cagliari, racconta come è maturata la decisione di lasciare, dopo solo una stagione, il club nerazzurro: "All'Inter è vero che ho avuto una certa irregolarità. Ma abbiamo finito arrivando secondi in Serie A e in finale di Europa League. Sono state le ragioni tecniche di Antonio Conte che mi hanno fatto cambiare squadra e optare per il Cagliari. In Sardegna è stato un anno difficile, dove la squadra non ha ottenuto risultati, non siamo riusciti a mantenere una regolarità. Ci sono stati molti cambi di allenatori. Pertanto, la performance collettiva, come la performance individuale della maggior parte del gruppo, è stata bassa, onestamente".