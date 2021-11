Godin, ritorno all’Atletico Madrid? Simeone: “Sapete quanto lo amo”

Il difensore ex Inter potrebbe tornare in Spagna dal Cholo

Diego Godin nel mirino dell' Atletico Madrid ? In Spagna si parla da giorni di un clamoroso ritorno dell'ex difensore dell'Inter, oggi in forza al Cagliari.

L'uruguaiano sarebbe pronto a rescindere il contratto con i rossoblù per tornare in Spagna e da Simeone. Proprio l'allenatore argentino, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Osasuna, ha commentato i rumors di mercato su Godin: "Sapete quanto lo ami per quello che ci ha dato negli anni, ma l'unica cosa che mi interessa ora è la partita contro l'Osasuna".