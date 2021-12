Gnonto show, doppietta con lo Zurigo. “La dedica è per i miei genitori”

L'attaccante di scuola Inter mattatore nel match vinto 3-1 in casa del Losanna

Grande giornata per Wilfried Gnonto con lo Zurigo. Il giovane attaccante di scuola Inter, infatti, è stato protagonista assoluto della partita che la formazione elvetica ha vinto in casa del Losanna in campionato: un 3-1 nato dalla doppietta del bomber tascabile che alla sua seconda uscita stagionale ha raggiunto i quattro gol. "La dedica è per i miei genitori", ha affermato Gnonto nel dopopartita ai microfoni di Blue.