Momento speciale per Gloria Marinelli, l'ex attaccante dell'Inter Women oggi in forza al Milan: la 24enne molisana ha infatti ottenuto la laurea magistrale in Sport e Management con discussione online avvenuta online direttamente dal ritiro di Malmö, lì dove la Nazionale di Andrea Soncin ha preparato il match odierno contro la Svezia. "Non avrei mai pensato che potesse accadere in questo modo ed è stato bellissimo, emozionante!", ha scritto Marinelli su Instagram.