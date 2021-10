Gli occhi di Conte (anche) su Lukaku: all’Allianz Stadium per Belgio-Francia

L'ex tecnico dell'Inter testimonia su Instagram la sua presenza allo stadio di Torino per il match di Nations League

Dalla panchina alla tribuna dell'Allianz Stadium di Torino il passo è breve. Lo sa bene Antonio Conte, ex tecnico dell'Inter questa sera presente tra il pubblico dello stadio della Juventus - come testimoniato da una storia su Instagram - per seguire da vicino Belgio-Francia, semifinale di Nations League. E per osservare di nuovo il 'suo' Romelu Lukaku, in campo dal 1' con i Diavoli Rossi.