Gerland: “Knasmüllner era più bravo di Alaba. Ma non aveva il suo atteggiamento”

L'ex tecnico delle giovanili del Bayern Monaco: "Avvisai il club che a un livello superiore non sarebbe stato un buon giocatore"

Intervistato nel corso del podcast 'Der Sechzehner', Hermann Gerland, ex allenatore delle giovanili del Bayern Monaco oggi assistente ct dell'Under 21 tedesca, ha ricordato come nel corso della sua esperienza nel vivaio bavarese abbia incontrato due giocatori dai cammini letteralmente opposti, entrambi provenienti dall'Austria. I due calciatori in questione sono David Alaba e Christoph Knasmüllner. Gerland racconta i propri rimpianti per come si è evoluta la carriera del centrocampista visto brevemente anche all'Inter: "Era un grande talento; Alaba era migliore nell'atteggiamento, ma Knasi era almeno altrettanto bravo, se non migliore, di David in termini calcistici. Nel primo anno ha giocato per me in terza divisione: ma quando perdeva palla, non andava a riprenderla e allora lo sostituivo. È successo sei o sette volte, finché gli dissi che non avrebbe più giocato perché non andava bene così. Poi sulla scena è arrivato il suo agente e in poco tempo si è trasferito all'Inter. C'erano ancora alcuni di noi che lo vedevano molto bene. Dissi: "Allora prolungategli il contratto per cinque anni, ma non sarà un buon giocatore al livello superiore".