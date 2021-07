Genoa, Cassata: “Pandev vorrebbe giocare un altro anno, lo aspettiamo”

Il centrocampista rossoblu: "E' un pilastro della squadra, ci auguriamo che torni"

Il Genoa confida di poter riabbracciare Goran Pandev, che deve decidere cosa fare della sua carriera dopo aver guidato la Macedonia nella storica partecipazione agli Europei. "Ho un rapporto speciale con lui, per me è stato quasi come un padre - racconta Francesco Cassata a Sky Sport -. E' fenomenale nei consigli, nell'aiutare i giovani: è un pilastro. Ci auguriamo tutti che torni, lo aspettiamo a braccia aperte. Ora ha detto che sta pensando alle vacanze, da quello che abbiamo capito vuole fare un altro anno per chiudere la sua carriera con i tifosi allo stadio. Se lo merita, è un giocatore fantastico e un uomo con una marcia in più".