GdS – Eriksen, via ai test medici: annuncio con il Brentford entro mercoledì

Il centrocampista danese dovrà verificare l’idoneità sportiva prima di ufficializzare la sua nuova avventura

Raggiunto l’accordo di massima con il Brentford, Christian Eriksen ha iniziato in queste ore gli esami medici per verificare l’idoneità sportiva dopo i noti fatti di Euro 2020 che l'hanno obbligato a dire addio all'Inter in anticipo. Lo riferisce Gazzetta.it, fornendo poi dettagli temporali più precisi sull'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare entro mercoledì. Si tratta del "tempo necessario per terminare gli accertamenti medici sulle condizioni fisiche del centrocampista danese".