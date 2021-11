GdS – Conte e il Tottenham vicini all’accordo: la base è un contratto da 18 mesi

Secondo La Gazzetta dello Sport la trattativa potrebbe concludersi entro la giornata di domani

Antonio Conte è sbarcato a Londra per definire gli ultimi dettagli con il Tottenham. L'ex allenatore dell'Inter nelle ultime ore è a colloquio con il presidente Daniel Levy e col Chief football officer Fabio Paratici per trovare l'accordo con gli Spurs: secondo La Gazzetta dello Sport la base è un contratto da 18 mesi – con opzione per prolungare - che leghi il tecnico salentino ai londinesi fino a giugno 2023. La trattativa potrebbe concludersi entro la giornata di domani.