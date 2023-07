Intervenuto in collegamento con Sky Sport, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato del settore giovanile del club orobico che negli anni ha sfornato veri e propri talentuosi gioiellini del calcio italiano ed europeo. Uno di questi è senz'altro Giorgio Scalvini, a lungo seguito dall'Inter. "È stato trovato un giovane che possa ricalcare le sue orme?" è stato incalzato il tecnico: "Trovare il nuovo Scalvini non è facile, uno Scalvini non viene fuori tutti gli anni così facilmente. Ultimamente il settore dell'Atalanta ha avuto meno brillantezza degli anni passati, adesso è arrivato Samaden potrà portare tutta la sua conoscenza e capacità che nei tanti anni ha dimostrato all'Inter. È chiaro che per l'Atalanta è fondamentale avere sempre dei giovani da poter valorizzare che possano poi dopo, vendendoli, alimentare di nuovi acquisti la squadra. Sappiamo benissimo che le risorse si trovano attraverso queste operazioni quindi ogni anno siamo, non dico costretti, ma dobbiamo vendere i nostri giovani per provare ad essere ancora competitivi".

Come mai altre big, dopo l'Inter, non pensano a lei? È lei che rifiuta perché sta bene all'Atalanta?

"Ci sono stati momenti. All'Inter non era sicuramente un momento favorevole anche per l'Inter stessa che in quegli anni ha fatto fatica, almeno fino all'arrivo di Conte. Ci sono sempre tante situazioni da incastrare, magari ci sono delle panchine coperte per anni mentre sei libero te o viceversa... Però in questi sette-otto anni all'Atalanta non ho mai avuto la sensazione di poter andare in un'altra squadra e ho sempre pensato che qui sia il posto per me, un posto molto positivo per lavorare e mettere in campo le mie idee. Ho uno straordinario rapporto con la società anche se a volte si hanno idee diverse, ma c'è assoluta stima. E soprattutto ho il consenso della gente che è una cosa straordinaria che anche nei momenti di difficoltà non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno. Cosa difficile da trovare in questo momento in Italia. Queste sono tutte componenti fondamentali".

Chi vince lo scudetto quest'anno?

"Le grandi favorite sono le solite note. Stanno acquisendo giocatori molto importanti che allargano il gap con il resto del campionato. Le prime cinque, se ci metti dentro pure la Juventus che ha fatto dieci punti in più forse sì, e aggiungo la Roma".