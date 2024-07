Okan Buruk, ex giocatore dell'Inter e direttore tecnico del Galatasaray, ha parlato di Mauro Icardi. Ecco le parole riportate da TMW sull'ex capitano nerazzurro.

"Mauro Icardi è una stella e un fuoriclasse con il suo amore per la gente fuori - le sue parole -. Ha questa energia ma è anche una persona che aiuta tutti. Porta dentro di sé anche l'amore per le persone. Anche questo lo dimostra. Cerca di dare il 100% in ogni allenamento. Siamo felici di averlo con noi".