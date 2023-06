Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Roberto Gagliardini, giocatore che dal 1° luglio si svincolerà dall'Inter dopo essere approdato a Milano nel gennaio 2017. Si sono fatte diverse ipotesi in queste ultime settimane per il centrocampista bergamasco, tra le quali il Monza, nessuna per ora concreta, almeno stando a quanto affermato dal suo agente Beppe Riso: "Non c'è nulla", ha risposto il procuratore al cronista di Calciomercato.it dopo un incontro a Milano proprio con il suo assistito. Che non ha voluto rilasciare dichiarazioni.