Gabriel Barbosa, per tutti Gabigol, non sta vivendo un gran periodo in Brasile, con la maglia del Flamengo.

Infatti è il giocatore più inefficiente del Brasileirão 2023 se si confrontano le sue reti e il livello di minaccia delle giocate completate senza contare i calci di rigore. L'attaccante finora non ha saputo essere protagonista in questa edizione del torneo. Ha calciato cinque rigori e ne ha segnati quattro (uno ha colpito il palo). Oltre a queste statistiche, ci sono stati 37 tiri (25 da dentro l'area) e un solo gol, contro il Fortaleza. I suoi 37 tiri avevano il potenziale statistico di diventare tra i quattro e i cinque gol (expected goals), ma alla fine la rete è stata solo una.