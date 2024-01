Niente Corinthians per Gabriel Barbosa. Il Timao dovrà rinunciare al colpo di mercato che aveva progettato in queste settimane per un motivo puramente economico: nel contratto dell'attaccante del Flamengo, infatti, è stata inserita una clausola rescissoria monstre valida per i club brasiliani dal valore di 700 milioni di reais, pari a 143 milioni di euro. Decisamente inferiore, invece, la cifra per le società estere che volessero comprare l'ex Inter senza bisogno di negoziare il prezzo con il Mengão: 33 milioni di euro. A proposito del colpo Gabigol, nella sua prima conferenza stampa da presidente del Corinthians, Augusto Melo aveva inquadrato così la trattativa: "Dipende da loro. È un atleta che ci interessa, ha le caratteristiche che ci servono. Abbiamo fatto la nostra parte, sappiamo che è difficile, è uno dei migliori giocatori del Paese, un idolo. L'affare sta andando bene, se Dio vuole".

Parole che, secondo Globo Esporte, non descrivono al meglio la reale situazione: il Flamengo non intende cedere di uno dei più grandi idoli della sua storia, né vuole rafforzare un altro gigante del calcio brasiliano. All'interno del club Rubro-Negro non esiste la possibilità che vada al al Corinthians.