Gabigol, l’agente: “Ritorno in Europa inevitabile. Newcastle e West Ham, vi spiego”

Junior Pedroso: "Deve trattarsi di un progetto meraviglioso". Dal Flamengo no all'offerta di prestito dei londinesi

"L'idea di tornare in Europa è sicuramente concreta, chiunque al suo livello vorrebbe giocare in un campionato più competitivo. Pensando alla Premier League, un campionato che ha bussato spesso alla nostra porta, per un giocatore del suo livello sarebbe un sogno giocarci per un'intera stagione. Si tratta perciò di un desiderio: noi non abbiamo mai nascosto al Flamengo che a un certo punto fosse inevitabile per Gabriel il ritorno in Europa". Così Junior Pedroso, agente di Gabigol, ai microfoni del brasiliano Globo. "La cosa è molto chiara, ma non è un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Deve esserci un buon progetto che convinca Gabriel a tornare, altrimenti non ha senso. Adesso lui è nel suo habitat, gioca in uno dei club più importanti al mondo e i tifosi lo adorano. Si è costruito un'immagine molto importante qui in Brasile e se ne dovesse andare lo influenzerebbe molto. Deve trattarsi perciò di un progetto meraviglioso, molto più grande di quello che ha in mano oggi".