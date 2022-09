(ANSA) - BOLOGNA, 05 SET - La panchina di Sinisa Mihajlovic è in discussione. Sono ore di riflessione, quelle che seguono il pareggio esterno di La Spezia. I tre punti raccolti nelle sfide con Lazio, Verona, Milan, Salernitana e Spezia e un bottino globale di 10 sconfitte, 10 pareggi e 5 vittorie nel 2022 (sfida con il Cosenza di Coppa Italia inclusa) portano la dirigenza a riflettere sull'allenatore, che oggi non ha potuto dirigere l'allenamento in programma per motivi personali. L'inizio di stagione dei rossoblù è stato complicato, con l'allenatore costretto a saltare buona parte della preparazione a causa del percorso di cura: Saputo è entrato al centro tecnico di Casteldebole intorno alle 16 e tra oggi e domani il club deciderà se concedere tempo al tecnico almeno fino alla sosta (in programma tra due turni) o se intervenire immediatamente.

