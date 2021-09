Forte: “Ritorno a San Siro emozionante. Valgo questo palco”

L'attaccante del Venezia ha esordito in Serie A con l'Inter

Francesco Forte torna a giocare nello stadio Meazza per Milan-Venezia otto anni dopo i primi passi mossi nell'Inter. "Emozionante, uno stadio particolare per me - dice a Dazn -. Ha segnato il mio inizio da calciatore. Sono emozioni particolari ma c'è grande consapevolezza del mio percorso e sono pronto per dimostrare di poter stare in questi palcoscenici. Mio figlio si chiama Filippo perché il mio idolo era Inzaghi, come lo era Vieri. Attaccanti italiani che hanno fatto la storia".