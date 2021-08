Fiorentina, Biraghi nuovo capitano. Italiano: “Ha un’arma in più”

L'ex interista raccoglierà l'eredità di Pezzella. "Non gliel'ho ancora detto ma se sentirà le mie parole, gli faranno piacere"

Dopo l'addio di German Pezzella, passato al Real Betis, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha individuato quello che sarà il nuovo capitano della Viola. E lo annuncia nel corso della conferenza stampa della vigilia del match dell'Olimpico contro la Roma: "Pezzella, pur avendolo conosciuto per pochi giorni, è una grande persona. Ma la Fiorentina lo ha sostituito con un altro grande uomo come Matija Nastasic. In bocca al lupo a German, che è un professionista esemplare. Il nuovo capitano? In questo momento penso che Cristiano Biraghi possa essere un giocatore in grado di prendere l'eredità di German: la sua voglia di riscatto e di rivalsa può essere l'arma in più. Non gliel'ho ancora detto ma se sentirà le mie parole, gli faranno piacere".