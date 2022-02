Figc, 10a edizione della Hall of Fame. Da Conte a Simoni: ci sono 4 ex Inter

Anche Armando Picchi e Karl-Heinz Rummenigge entrano nella speciale Hall of Fame

I quattro ex Inter Antonio Conte, Luigi Simoni, Armando Picchi e Karl-Heinz Rummenigge sono tra le stelle della decima edizione della Hall of Fame della FIGC, il riconoscimento istituto nel 2011 per celebrare coloro che hanno scritto la storia del calcio italiano. Con loro tra gli altri anche Nesta, Cabrini e Kjaer.