Fenucci: “Arnautovic al Bologna, stiamo cercando di capire le condizioni”

L'ad felsineo: "Al momento il giocatore appartiene ad un altro club"

L'arrivo di Marko Arnautovic continua a rappresentare una spina nei piani del Bologna. E se Sinisa Mihajlovic, dal ritiro di Pinzolo, non vuole pronunciarsi se non a fine mercato, l'ad rossoblu Claudio Fenucci ribadisce la propria posizione: "Il giocatore è di proprietà di un altro club. Stiamo cercando di capire se ci sono le condizioni per il trasferimento".