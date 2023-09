Dopo il primo gol in Serie A, che ha deciso la sfida tra Bologna e Cagliari, l'ex Inter Giovanni Fabbian si è concesso ai microfoni di DAZN. "Ancora non ci credo, farlo qui nella prima partita davanti al mio pubblico è un'emozione ulteriore. Mi farò trovare subito pronto per la prossima partita. E' stata un'estate un po' tormentata per me, quando ho saputo del Bologna ho detto subito sì. "Il mio sogno? Continuare a giocare e divertirmi, poi viene tutto il resto".