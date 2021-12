Eto’o eletto presidente della Federcalcio Camerunese: “Grande orgoglio”

"Ogni voto rappresenta l'energia e l'ambizione della nostra famiglia calcistica di portare il nostro amato sport a un livello mai visto prima", le parole dell'ex attaccante dell'Inter

Importante soddisfazione per Samuel Eto'o, che nella giornata di oggi è stato eletto come nuovo presidente della Federazione Camerunese. Sul suo profilo Twitter, l'ex attaccante dell'Inter ha voluto festeggiare la nuova nomina: "Ricorderò oggi come uno dei momenti che più mi inorgogliscono della mia vita. Sono profondamente grato di essere stato eletto nuovo presidente della Federazione Calcistica Camerunese. Ogni voto rappresenta l'energia e l'ambizione della nostra famiglia calcistica di portare il nostro amato sport a un livello mai visto prima".