Esposito non si ferma più: ancora un gol con la maglia del Basilea

L'attaccante nerazzurro continua a trascinare gli svizzer dopo essere arrivato in prestito dall'Inter

Sebastiano Esposito non si ferma più. L’ex attaccante dell’Inter, da poco in prestito al Basilea, è andato in gol anche oggi nella goleada che i suoi hanno rifilato al Servette. Il centravanti, ancora di proprietà del club nerazzurro, ha messo la firma sul quarto gol dei RotBlau. Il Basilea resta dunque a punteggio pieno nella Super League svizzera insieme allo Zurigo dopo tre turni di campionato.