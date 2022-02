Eriksen, si avvicina il ritorno in campo: oggi primo allenamento col Brentford

Il centrocampista danese mette nel mirino il suo nuovo debutto in Premier League

Manca poco ormai per rivedere Christian Eriksen calcare di nuovo i campi di calcio. Il centrocampista danese, dopo aver lasciato l'Inter per i noti ostacoli di carattere medico, si è accasato al Brentford e pregusta il suo secondo debutto in Premier League. Eriksen si allenerà per la prima volta questo pomeriggio con i Bees, come annunciato dallo stesso club biancorosso attraversi i propri canali social.