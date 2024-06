Il brutto malore di Euro 2021 è ormai un lontano ricordo per Christian Eriksen, che proprio ieri su quel bruttissimo esordio agli Europei scorsi aveva detto: "Sono passati tre anni, nel frattempo sono successe tante cose e quindi sinceramente non ci penso" (LEGGI QUI). Una frase che l'ex Inter, oggi in forza al Manchester United, ha caricato di significato con i fatti. Proprio oggi durante il match d'esordio della Nazionale danese all'Europeo appena cominciato, il trentunenne ex Tottenham mette a referto un gol che vale davvero un calcio ai brutti ricordi. Con la sua rete, messa a segno al 18esimo di Slovenia-Danimarca, Christian torna a segnare ad un Europeo ben 1.100 giorni dopo quel bruttissimo arresto cardiaco che aveva spaventato tutti in mondovisione.