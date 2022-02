Eriksen, comincia ufficialmente l’avventura al Brentford: “Finalmente qui”

Il danese si è unito oggi ai suoi nuovi compagni

Come annunciato da Thomas Frank negli scorsi giorni, oggi Christian Eriksen ha raggiunto fisicamente i suoi nuovi compagni del Brentford, squadra di Premier League alla quale si è legato fino a giugno per vivere di nuovo le sensazioni del campo perse dopo quel maledetto 12 giugno al Parken. L'umore del danese dopo il primo allenamento svolto in gruppo è altissimo, come si può evincere dai messaggi social postati in serata sul suo profilo: "Finalmente sono qui, niente più lavori di Photoshop", ha scherzato l'ex Inter, riferendosi alla foto non proprio realizzata a regola d'arte che aveva utilizzato il club inglese per annunciarlo come nuovo giocatore delle Bees.