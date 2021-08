Emre Belozoglu torna in Italia? Pronto un ruolo nello staff di Sarri alla Lazio

L'ex centrocampista dell'Inter potrebbe entrare il prossimo mese nello staff del tecnico biancoceleste, secondo i media locali

Emre Belozoglu, ex centrocampista dell'Inter ed allenatore del Fenerbahçe, potrebbe tornare in Italia per affiancare Maurizio Sarri nella sua avventura alla Lazio. Una voce che circolava già da diverse settimane in Turchia, ma che ora viene rilanciata con maggiore insistenza: Emre avrebbe potuto aggregarsi allo staff di Senol Günes nella Nazionale turca, ma la trattativa non è andata a buon fine. Secondo Sabah.com, il prossimo mese potrebbe avvenire il suo sbarco nella Capitale.