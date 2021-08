Emmers: “All’Inter non avevo futuro. Viste le difficoltà finanziarie, giusto separarsi”

Parla il nuovo giocatore del Roda JC: "La società ha riconosciuto i miei progressi, ma gli infortuni li hanno un po' frenati"

Xian Emmers, nuovo giocatore del Roda JC, club olandese nel quale è arrivato dopo la risoluzione del contratto con l'Inter, ha spiegato come è nata la trattativa che alla fine lo ha portato a Kerkrade: "Mi sono allenato con l'Inter per due settimane durante l'estate, ma dopo una conversazione con i dirigenti, abbiamo constatato che nessuno vedeva un futuro per me in nerazzurro. Al club hanno riconosciuto che ho fatto dei passi avanti nel mio sviluppo, ma che una serie di infortuni lo ha rallentato un po'. Non ero interessato a un nuovo prestito e data anche la loro situazione finanziaria, non era più necessario che il club mi tenesse. Poco dopo, Roda ha mostrato interesse".