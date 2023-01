Inter, Jiangsu Suning e Sao Paulo. Queste le tappe che Eder ha condiviso nel mondo del calcio con Joao Miranda, che oggi ha annunciato di aver ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo a 38 anni: "Fratello mio, congratulazioni per la tua meravigliosa carriera - ha scritto l'attaccante italo-brasiliano su Instagram -. Ho avuto il piacere di giocare con te per 5 stagioni e vedere quanto sei un fenomeno dentro e fuori dal campo! Sei un grande amico, un fratello, e ti auguro tutto il meglio in questa nuova fase della tua vita! Dio ti benedica". Puntuale la risposta del difensore: "Grazie amico, nostalgia".