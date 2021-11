Dzemaili: “Gnonto, l’anno della svolta. In futuro può tornare in Serie A”

L'ex Genoa sull'ex canterano nerazzurro: "L'anno scorso ha giocato poco, quest'anno ha trovato molto più spazio"

Intervenuto su Sky Sport, l'ex Genoa, oggi allo Zurigo, Blerim Dzemaili ha parlato di Willy Gnonto, ex giocatore del vivaio Inter ora in forza al club elvetico: "Wilfried è un bel giocatore, forte fisicamente; quest'anno sta facendo molto bene con noi, è un po' l'anno della svolta per lui. L'anno scorso giocava poco, in questa stagione ha trovato molto più spazio, spero che continui così. Potrebbe essere interessante per lui tornare in Serie A fra qualche anno".